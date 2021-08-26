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Spor Marcao'ya talip var!
Spor

Marcao'ya talip var!

Galatasaray'da Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırması sebebiyle tepki çeken Marcao'nun geleceği merak konusu olurken, Brezilyalı stopere İtalya Serie A ekiplerinden Napoli talip oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 17:51:00 -
Marcao'ya talip var!

Galatasaray'da Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırması sebebiyle tepki çeken Marcao'nun geleceği merak konusu olurken, Brezilyalı stopere İtalya Serie A ekiplerinden Napoli talip oldu. Kerem'in 'sus' işareti yapmasına sinirlenen Brezilyalı oyuncu, takım arkadaşına kafa ve yumruk attı. Bu olayın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcao'nun cezası PFDK tarafından kesildi ve Brezilyalı futbolcuya 8 maç ceza verilmişti.
Yaşanan bu olayların üzerine Brezilyalı savunma oyuncusunun satılması gündeme gelirken Galatasaray'a yönetimine teklifler gelmeye başladı.
Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde saldırması nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan Marcao'ya İtalya'dan talip çıktı.
Çizme devi Napoli, Brezilyalı stoper için 6 milyon euro'luk teklifte bulundu. Sarı-kırmızılıların 10 milyon euro istediği, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

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