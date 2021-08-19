Marcao'ya rekor ceza geliyor!

Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldıran ve kamuoyunun büyük tepkisini çeken Brezilyalı Marcao’ya yönetim tarafından rekor ceza gelmesi bekleniyor. Brezilyalı futbolcuya yıllık ücretinin yüzde 10’unu kadar ceza ödeyecek. Buna göre yıllık 1.2 milyon Euro kazanan Marcao'ya 120 bin Euro yani 1.2 milyon TL ceza verilecek.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Marcao'nun özür dileyerek üzerine düşeni yaptığını belirten Fatih Terim, "Marcao 35 yaşında değil, Kerem ile aralarında iki yaş fark var. Ona göre de düşünülsün. Marcao, cezaya itiraz etmeyeceğini belirtti. Kerem ve ailesinden de özür dileyerek gönül almaya çalıştığını görüyoruz. Bu yaralar çok çabuk sarılacaktır. Yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Bir yerde mağdur, bir yerde suçlu var. İkisi de bizim oyuncumuz. Ne suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atarız ne de suçsuz bulduğumuzu yalnız bırakırız. İkisi de çok çabuk toparlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.