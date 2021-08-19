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Marcao'ya 8 maç men cezası
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Spor Marcao'ya 8 maç men cezası
Spor

Marcao'ya 8 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 20:59:00 -
Marcao'ya 8 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray'ın Süper Lig'de GZT Giresunspor ile yaptığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao'nun 8 resmi müsabakadan men cezası almasını kararlaştırdı.

Kurul ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuya 21 bin lira para cezası verme kararı aldı.

Galatasaray Kulübü de Kerem Aktürkoğlu'na yönelik şiddeti nedeniyle Marcao'nun bireysel çalışması yönünde karar almıştı.

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