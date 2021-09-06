Marcao-Kerem Aktürkoğlu kavgası büyüyor! Babasından kötü haber geldi

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun menajeri Dr. Erkut Söğüt, Marcao ile Kerem arasında yaşanan kavga hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fanatik'te yer alan habere göre, Süper Lig'in 2.haftasında Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleye Marcao'nun, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması gündem olmuştu. Genç oyuncunun menajerinden günler sonra açıklama geldi.

Söğüt, Aktürkoğlu'nun babasının Marcao olayı sonrasında rahatsızlandığını dile getirdi.

"Babası kötü oldu"

Marcao'nun saldırısının sadece Kerem'i, ailesini ve Galatasaray camiasını değil; tüm Türkiye’yi üzdüğünü ifade eden Söğüt, "Ayrıca bütün dünya medyasında günlerce yayınlandı. Ailede inanılmaz bir hüzün ve stres yaratmakla kalmadı; Marcao travması Kerem’in babasında önemli bir sağlık sorununa yol açtı. Kendi oğlunuzu ekrandaki milyonların önünde daha önce görülmemiş bir saldırıya uğramasını görmek kolay değil. Yürekler dayanmaz buna!" diye konuştu.

Açıklamalarının devamı:

Bizleri belki daha da çok üzen insanların medya ve sosyal medya üzerinden çıkıp Kerem’in Marcao’yu provoke ettiği ve Kerem’in şımarık olduğunu söylemeleri. Kerem benim bugüne dek çalıştığım en terbiyeli, saygılı ve aynı zamanda hırslı oyunculardan bir tanesi. O süreçte bile hiçbir şey olmamış gibi sahaya çıkıp her maçta yüzde 100 mücadele vererek takımına faydalı oldu. Kerem her zaman “önce Galatasaray ağabey” der bana.

Bir kulübün duruşunun sportif başarıdan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Değerlerin de daima çıkarlardan önce geldiğine inanıyorum.