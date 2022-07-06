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Spor Marcao için son tekliflerini duyurdular
Spor

Marcao için son tekliflerini duyurdular

Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Marcao için Sevilla'dan 12 Euro'luk son bir teklif geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 11:19:00 -
Marcao için son tekliflerini duyurdular

İstanbul'a gelen Sevilla yetkilileri, Zenit’in 15 milyon euro ödemeye hazır olduğunu duyunca, teklifini 12 milyon euroya çıkardı.

Galatasaray’da dün hareketli saatler yaşandı. Marcao’yu isteyen Sevilla Kulübü’nün yetkilileri, İstanbul’a gelerek sarı kırmızılılarla görüşme yaptı. Brezilyalı savunmacı da gitmek isterken, İspanyol ekibi son olarak önerisini 10 milyon Euro’dan 12 milyon Euro’ya yükseltti.

Aslan’ın, Sevilla’nın teklifini biraz daha yükseltmesi durumunda futbolcuyu göndermeye sıcak bakacağı belirtildi. Bununla beraber Zenit Kulübü de bonuslarla beraber 15 milyon Euro’ya çıktı.

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