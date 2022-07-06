Marcao için son tekliflerini duyurdular

İstanbul'a gelen Sevilla yetkilileri, Zenit’in 15 milyon euro ödemeye hazır olduğunu duyunca, teklifini 12 milyon euroya çıkardı.



Galatasaray’da dün hareketli saatler yaşandı. Marcao’yu isteyen Sevilla Kulübü’nün yetkilileri, İstanbul’a gelerek sarı kırmızılılarla görüşme yaptı. Brezilyalı savunmacı da gitmek isterken, İspanyol ekibi son olarak önerisini 10 milyon Euro’dan 12 milyon Euro’ya yükseltti.

Aslan’ın, Sevilla’nın teklifini biraz daha yükseltmesi durumunda futbolcuyu göndermeye sıcak bakacağı belirtildi. Bununla beraber Zenit Kulübü de bonuslarla beraber 15 milyon Euro’ya çıktı.