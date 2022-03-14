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Spor Marcao için büyük fırsat!
Spor

Marcao için büyük fırsat!

Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı mücadelede gösterdiği performansla alkış alan Marcao için Brezilya Milli Takımı kapısı açılıyor. Marcao, Brezilya Milli Takımı'na seçilebilir.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 17:08:00 -
Marcao için büyük fırsat!

Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı mücadelede gösterdiği performansla alkış alan Marcao için Brezilya Milli Takımı kapısı açılıyor. Marcao, Brezilya Milli Takımı'na seçilebilir.

İspanyol basını tarafından maçın futbolcusu seçilen Brezilyalı oyuncuya milli takım yolu da açıldı. Brezilya Milli Takım teknik direktörü Tite'nin Avrupa'nın devlerinin de izleme listesinde olan Marcao'yu değerlendireceği öğrenildi.

İstanbul'da oynanacak Barcelona rövanşı da dahil olmak üzere Marcao'yu izleyecek olan Brezilya Milli Takım kurmaylarının vereceği rapor önemli olacak. Marcao'nun göstereceği performansla öncelikle Dünya Kupası'nın geniş kadrosunda yer alıp almamasına karar verilecek. Sonra Katar'a gidip gitmemesini performansının netleştireceği belirtildi.

Brezilya Milli Takım teknik direktörü Tite, 38 yaşına gelen Thiago Silva'nın yerine alternatif arıyor. Marcao son performansı ile bu isimler arasında yer aldı.

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