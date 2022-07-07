Marcao için 12 milyon euro ödeyecekler

Uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Marcao, La Liga'nın köklü kulüplerinden Sevilla ile anlaşmaya vardı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, İspanyol ekibi, Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada performans ve sportif başarı tabanlı 3 milyon euroluk bonus da bulunuyor. Brezilyalı stoper için Rusya ekibi Zenit daha kısa vadeli ödeme planına sahip 15 milyon euroluk teklif sunmuştu.

Ancak Rusya'da oynamak istemeyen Marcao, tercihini La Liga'dan yana kullandı. Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılıların Avusturya kampı kadrosuna dahil edilmemişti. Savunmaya Abdülkerim Bardakcı'yı transfer eden Galatasaray'ın Marcao'nun yerine bir stoper takviyesi daha yapması bekleniyor.