Marcao, Fatih Terim'i çıldırttı

Milli takım arasında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. 3-3 berabere biten maça Marcao damgasını vurdu.

Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırarak şimşekleri üzerine çeken Brezilyalı stoper, affedilmesinin ardından bu kez de bir başka takım arkadaşıyla gerilim yaşadı.

Cimbom'un yediği golde hatası olduğu düşündüğünü Alpaslan Öztürk'e tepki gösteren Marcao, Alpaslan'a tepki gösterdi. İkili arasında tartışma yaşanırken karşılaşmayı saha kenarından takip eden teknik direktör Fatih Terim ile futbolcular araya girerek olası bir kavgayı önledi.

Geçtiğimiz sezon yine bir milli arada Galatasaray, Ümit Milli Takım ile karşı karşıya gelmiş, maçın 70. Dakikasında Marcao, ümit milli forması giyen Halil Dervişoğlu'nun üstüne yürüyerek karşılaşmanın 70. Dakikasında tamamlanmasına neden olmuştu.

Marcao'nun Halil'e tokat attığı haberleri gündeme bomba gibi düşerken, Brezilyalı'nın genç oyuncuya elini kaldırdığı fakat vurmadığı iddia edilmişti.

Marcao son olarak Kerem Aktürkoğlu'na GZT Giresunspor maçında saldırarak 8 maç men cezası almış ve kadro dışı kalmıştı. Yıldız oyuncu kısa bir süre sonra affedilirken Kerem Aktürkoğlu'ndan özür dilemişti.