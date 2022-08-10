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Spor Marca duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'yı karşı karşıya getirdi
Spor

Marca duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'yı karşı karşıya getirdi

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin forvet transferinde bir numaralı adayı olan Maxi Gomez için Galatasaray'ın devreye girdiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 12:24:00 -
Marca duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'yı karşı karşıya getirdi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Maxi Gomez'le ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Valencia kulübüne Maxi Gomez için iki farklı teklif yapan sarı-lacivertliler, fiyatı bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Ancak İspanyollar, ilk başta söyledikleri fiyat olan 12 milyon Euro'dan aşağıya inmiyor.

İstenen teklif yapıldı ancak...

Valencia'nın yapılan görüşmelerde "Club Brugge'den 12 milyon Euro'luk teklif almıştık. Bu fiyatın altına inemeyiz" dediği bildirildi. Ancak Belçika ekibi, bu teklifi yapmasına rağmen transferi iptal etti.

Uruguaylı yıldız, Jorge Jesus etkisiyle F.Bahçe ile yıllık 2.5 milyon Euro'dan anlaşma sağladı.

Devreye Galatasaray girdi

İspanyol Marca ise, Gomez'in Galatasaray'a gidebileceği iddiasını ortaya attı. 26 yaşındaki oyuncunun, vatandaşı Torreira ile birlikte oynamaya da sıcak baktığına vurgu yapıldı.

Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı forması giymek isteyen Maxi Gomez, Jorge Jesus ile Fenerbahçe'de çalışarak bunu başarabileceğine inanıyor.

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