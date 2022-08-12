Marc Bartra kim kaç yaşında? Marc Bartra kariyeri
Son şampiyon Trabzonspor'un ismi İspanyol stoper Marc Bartra ile anılmaya başladı. Futbolseverler ise Marc Bartra'nın kim olduğunu araştırıyor. Peki, Marc Bartra kim?
Trabzonspor'un Marc Bartra transferi konusunda Real Betis ile prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü. Peki, Marc Bartra kim?
Marc Bartra kim kaç yaşında? Marc Bartra kariyeri
Marc Bartra Aregall 15 Ocak 1991'de İspanya'da dünyaya geldi. Marc Bartra 2001'de altyapı kariyerine Espanyol'da başladı. 2022'de Barcelona altyapısına geçen Marc Bartra, 2009'da Barcelona B Takım ile profesyonel kariyerine başladı. 2010-2016 yıllarında Barcelona forması giyen stoper Borussia Dortmund'a imza attı. Marc Bartra 2018'de Real Betis'e imza attı. Marc Bartra, Real Betis formasıyla 146 maça çıktı ve 7 gol atıp 2 asist yaptı.