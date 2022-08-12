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Spor Marc Bartra kim kaç yaşında? Marc Bartra kariyeri
Spor

Marc Bartra kim kaç yaşında? Marc Bartra kariyeri

Son şampiyon Trabzonspor'un ismi İspanyol stoper Marc Bartra ile anılmaya başladı. Futbolseverler ise Marc Bartra'nın kim olduğunu araştırıyor. Peki, Marc Bartra kim?

Yeniakit Publisher
2022-08-12 11:00:00 -
Marc Bartra kim kaç yaşında? Marc Bartra kariyeri

Trabzonspor'un Marc Bartra transferi konusunda Real Betis ile prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü. Peki, Marc Bartra kim?

Marc Bartra kim kaç yaşında? Marc Bartra kariyeri

Marc Bartra Aregall 15 Ocak 1991'de İspanya'da dünyaya geldi. Marc Bartra 2001'de altyapı kariyerine Espanyol'da başladı. 2022'de Barcelona altyapısına geçen Marc Bartra, 2009'da Barcelona B Takım ile profesyonel kariyerine başladı. 2010-2016 yıllarında Barcelona forması giyen stoper Borussia Dortmund'a imza attı. Marc Bartra 2018'de Real Betis'e imza attı. Marc Bartra, Real Betis formasıyla 146 maça çıktı ve 7 gol atıp 2 asist yaptı.

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