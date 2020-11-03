  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maradona hastaneye kaldırıldı
Spor

Maradona hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü eski futbolcu Diego Maradona'nın ülkesi Arjantin'de acil olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 23:16:00 -
Maradona hastaneye kaldırıldı

Arjantin medyası kaynaklı haberlere göre Maradona, La Plata’da hastaneye kaldırıldı.

60 yaşındaki Maradona anemi ve depresyon nedeniyle hastaneye kabul edildi. Ancak Maradona'nın beyin damarındaki pıhtı nedeniyle acil ameliyata alınmasına karar verildi.

Hayranları, üzücü haberi alır almaz hastane önüne akın ederek Arjantinli efsaneye destek verdi.

Geçen Cuma 60 yaşına giren Maradona, takımı Club de Gimnasia y Esgrima La Plata'nın Patronato'ya karşı oynadığı maçta kulübede yer aldı ancak maç başlar başlamaz stadyumdan ayrıldı. Maradona'nın stattan ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Sebastien Mendez takımın başına geçti ve Arjantinli efsanenin öğrencileri maçı 3-0 kazandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Necdet Sezer Ermenilere ne dedi? Utandıran cevap
Gündem

Ahmet Necdet Sezer Ermenilere ne dedi? Utandıran cevap

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı...
Devlet Bahçeli’nin Şeyma Subaşı çıkışı gündeme bomba gibi düştü
Gündem

Devlet Bahçeli’nin Şeyma Subaşı çıkışı gündeme bomba gibi düştü

İzmir depreminin ardından Miami'de Cadılar Bayramı'nı kutlayarak pozlarını paylaşan Şeyma Subaşı’ya tepki yağdı. Konu bazı yayın organlarınd..
Azerbaycan'a fosfor bombası attılar
Dünya

Azerbaycan'a fosfor bombası attılar

İşgalci Ermenistan Ordusu, Terter kentine yasaklı beyaz fosfor bombaları ile saldırdı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay