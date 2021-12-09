MAPIC’e Damat Tween ve D’S Damat imzası

Giyim markaları Damat Tween ve D’S Damat’ı bünyesinde bulunduran Orka Holding, Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen 7’nci MAPIC Fuarı’na da damgasını vurdu. Holdinge bağlı markalar, fuara katılan firmaların yöneticilerinin dikkatlerini çekti.

“Pazar çeşitliliğine önem veriyoruz”

Orka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar, global yolculuklarında pazar çeşitliliğini önemsediklerini; her yıl marka zincirini genişletmeyi sürdürdüklerini söyledi. Marka itibarını güçlendirme yönünde önemli bir etkinlik olan MAPIC’e özel önem verdiklerinin altını çizen Arar, “Cannes’da 30 Kasım’da açılan ve 2 Aralık’ta kapanan fuar, bizim için oldukça güzel geçti. Damat Tween markamızın dış ticaret ekibiyle dünyanın pek çok ülkesinden çok sayıda perakende profesyonelini ağırladık. Ekibimiz, fuar süresince 50’ye yakın toplantı gerçekleştirdi ve marka yolculuğumuza katkı sunacak verimli bağlantılar kurdu. Gelişmeler bir kez daha gösteriyor ki gelecek yıl yurt dışında gerek mağaza gerek ihracat bazında büyümeyi sürdüreceğiz” diye konuştu. Damat Tween ile D’S Damat markalarının artık dünya moda endüstrisinde erkek giyim alanında zirvede kendine yer açtıklarını vurgulayan Arar, “Bu anlamda sorumluluğumuz da çok büyük. Hedeflerimizi ve elde ettiğimiz başarıları MAPIC’te bir kez daha dünya perakende profesyonellerine vurguladık. Sürdürülebilir bir geleceğe ne kadar katkıda bulunduğumuz, yeni nesillere ne ölçüde yaşanabilir bir dünya bıraktığımız ve aynı şekilde müşterilerimize sunduğumuz konfor ile şıklık bizim için en öncelikli hedefler. Sürdürülebilir kaynak kullanımımızla ve döngüsel tüketim odaklı yaklaşımımızla dijital dönüşüm konusundaki emeklerimizin, pandemi gibi çok zor bir süreçte karşılığını almayı başardık. Sürdürülebilirlik hedeflerini ön plana taşıyan pandemide yaşanan tüm değişimlere hızla adapte olduk” şeklinde konuştu.

25 mağaza açacak

Bu yıl özellikle dünya modasına yön veren İtalya ve İspanya gibi ülkelerde çok önemli başarılar elde ettiklerini de vurgulayan Arar “Damat Tween ve D’S Damat markalarımızla 80 ülkede 431 mağazamız bulunuyoruz. Bu yıl İtalya, İspanya, Polonya, Dubai, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Güney Afrika, Kenya, Kudüs ve Irak’ta toplam 26 yeni mağaza açtık. 2022 yılının sonunda da 25 yeni mağazayla global yolculuğumuza devam edeceğiz” dedi.