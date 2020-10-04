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Spor Manuel Fernandes Kayserispor ile imzaladı
Spor

Manuel Fernandes Kayserispor ile imzaladı

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Manuel Fernandes Hes Kablo Kayserispor ile imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 16:28:00 -
Manuel Fernandes Kayserispor ile imzaladı

Hes Kablo Kayserispor çok konuşulacak transfere imza attı. Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 6 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor, transfer çalışmalarına ağırlık verdi

Özellikle dış transferde atak yapan Kayserispor’un hamlesi sürpriz oldu.

Hes Kablo Kayserispor, bir süredir bir dönem Beşiktaş forması giyen Manuel Fernandes’i gözüne kestirmişti.

1+1 yıllık sözleşme

Portekizli oyuncu bugün sabah karşı Kayseri’ye gelip sonradan kulübe geçerek görüşme gerçekleştirdi.

Manuel Fernandes ile yaptığı son görüşme neticesinde 1+1 yıllık sözleşme yaptı.

34 yaşındaki oyuncu geçen sezon forma giydiği 19 maçta 3 gol ile oynadı.

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