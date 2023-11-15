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Yerel Mantara niyet, gök taşına kısmet
Yerel

Mantara niyet, gök taşına kısmet

Yeniakit Publisher
2023-11-15 09:59:00 - 2023-11-15 10:00:18
Mantara niyet, gök taşına kısmet

Muş'ta mantar toplamak için araziye çıkan yaşlı adam 20 adet gök taşı buldu.

Muş'ta Korkut ilçesine bağlı Yünören köyünde yaşayan ve çiftçilik işiyle uğraşan Hıyasettin Senem, mantar toplamak için araziye çıktı.

Arazide bir süre mantar aradıktan sonra tarlasını kontrole giden Senem'in tesadüfen gördüğü taşlar dikkatini çekti.

Toprağa gömülü taşı tek başına çıkaramayınca amcasından yardım isteyen Senem, kazma kürek yardımı ile topraktan çıkardıkları taşı traktör yardımı ile köye getirdi.

Senem, tarlada bulduğu taşları incelemek için Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek’e getirdi. İlk incelemelerin ardından gök taşı olma ihtimali yüksek olan taşlar için detaylı inceleme yapılmasına karar verildi.

Birkaç yöntem ile taşların gök taşı olabileceğini söyleyen Dölek, 2 vatandaşın tarlalarında buldukları ve kendilerine göre de farklı gelen 2 kayaç grubunu kendilerine getirdiklerini belirterek şunları söyledi:
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Gök taşı olduğundan şüpheleniyorlar. Çünkü bu aralar çok yoğun bir şekilde gök taşının düşmesine şahit olduk. Basit birkaç deney uygulayarak taşların yapılarıyla ilgili fikir edinmeye çalıştık ama kesin sonuçlar taşlara ait ufak numunelerin jeoloji laboratuvarlarında incelenmesiyle daha net, kesin bilgiler alınır. Vatandaşlarımızın akıllarında soru işaretini böylece kaldırmış oluruz

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