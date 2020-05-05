  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mantar toplarken kayalıklardan düştü

Kayseri’nin Develi ilçesinde mantar toplarken kayalıklardan düşen şahsı ekipler kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 20:44:00 -
Mantar toplarken kayalıklardan düştü

Kayseri’nin Develi ilçesinde mantar toplarken kayalıklardan düşen şahsı ekipler kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Şıhlı Mahallesi’nde mantar toplayan Kemal A. (50) dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından Kemal A.’ya ulaşan ekipler, şahsı bulunduğu yerden alarak ambulansa getirdi. Develi Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Kemal A., tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı