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Aktüel

Mantar toplarken kayalıklardan düşen kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 21:11:02 -
Mantar toplarken kayalıklardan düşen kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde sarp araziye mantar toplamaya çıkan kişi kayalıklardan düşerek yaralandı.

Şıhlı Mahallesi'nde dağlık arazide mantar toplayan Kemal Ardıçoğlu (55), yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü.

Ardıçoğlu'nun cep telefonuyla 112 Çağrı Merkezi'ni araması üzerine, bölgeye AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kurtarılan Ardıçoğlu, Develi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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