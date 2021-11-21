Mantar tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay mantar tatlısı

Mantar tatlısı tarifii çin malzemeler

1 paket margarin

2 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı pudra şekeri

3 yemek kaşığı irmik

3 su bardağı un

Şerbet için;

2, 5 su bardağı toz şeker

2, 5 su bardağı su

Yapılışı

Bir kapta oda sıcaklığında bekletilmiş margarin, yumurta, pudra şekeri, şekeri, irmik karıştırılır. Daha sonra karışan malzemelerin içine un ve kabartma tozu ilave edilir. Hamur kendini toplayıp şekil alıncaya kadar yoğurulur. Ceviz büyüklüğünde yuvarlandıktan sonra boş soda şişesi ile şekil verilir. 160° fırında 20- 30 dakika pişirilir Bir tencerede 2. 5 su bardağı şeker ve 2, 5 su bardağı şerbet kaynatılır. Pişirilen mantar tatlımıza şurubu ilave edilir. Afiyet olsun.