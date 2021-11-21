  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Mantar tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay mantar tatlısı
Kadın - Aile

Mantar tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay mantar tatlısı

Mantar tatlısını bu tarifle kolayca yapabileceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 22:33:00 - 2021-11-21 22:35:42
Mantar tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay mantar tatlısı

Mantar tatlısı tarifii çin malzemeler

  • 1 paket margarin
  • 2 yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 3 yemek kaşığı irmik
  • 3 su bardağı un

Şerbet için;

  • 2, 5 su bardağı toz şeker
  • 2, 5 su bardağı su

Yapılışı

Bir kapta oda sıcaklığında bekletilmiş margarin, yumurta, pudra şekeri, şekeri, irmik karıştırılır. Daha sonra karışan malzemelerin içine un ve kabartma tozu ilave edilir. Hamur kendini toplayıp şekil alıncaya kadar yoğurulur. Ceviz büyüklüğünde yuvarlandıktan sonra boş soda şişesi ile şekil verilir. 160° fırında 20- 30 dakika pişirilir Bir tencerede 2. 5 su bardağı şeker ve 2, 5 su bardağı şerbet kaynatılır. Pişirilen mantar tatlımıza şurubu ilave edilir. Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kara yollarında son durum
Aktüel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiy..
AK Partili isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Dilipak' çağrısı!
Siyaset

AK Partili isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Dilipak' çağrısı!

AK Partili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak için ricada bulundu.

O anketçi bakın şimdi kimlerle çalışıyor! Osman Diyadin’den Melih Gökçek ve Kadir Topbaş iddiası
Siyaset

O anketçi bakın şimdi kimlerle çalışıyor! Osman Diyadin’den Melih Gökçek ve Kadir Topbaş iddiası

Katıldığı bir televizyon programında anket şirketlerine güven olmayacağına dikkat çeken gazeteci yazar Osman Diyadin, AK Parti ile çalıştığı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay