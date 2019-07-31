Mansur’dan başarısızlığa ticari sır kalkanı

Muhammed Uzun İstanbul

İP ve HDP’nin oylarıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li Mansur Yavaş’ın maskesi bir kez daha düştü. Belediyenin hafriyat geliriyle ilgili gelen soruları cevaplayamayan CHP’li Mansur Yavaş, “ticari sır” kalkanını devreye soktu. Belediyede şeffaflığın sağlanması ve kayıtdışı ekonominin önlenmesi amacıyla “şeffaflık” yemini eden Yavaş’ın hafriyat tartışması ile ilgili gelen sorulara “Ticari sır olduğu için açıklayamayız” yanıtını vermesi; CHP’nin düştüğü durumu gözler önüne serdi.

Miting meydanlarında, şeffaflık vurgusu yapan ve halkı da yalanlarına inandırmayı başaran Yavaş’ın foyasını efsane başkan Melih Gökçek gün yüzüne çıkardı. Seçim öncesinde belediyenin hafriyat gelirlerinin 5 milyarı bulduğunu söyleyen Yavaş’a, Gökçek tarafından cevaplaması için yönetilen soruları ‘Ticari sır’ oldukları iddiasıyla cevapsız bırakıldı.

Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu yanıtta, şu ifadeler yer aldı:

“Bilgi Edinme Kanunu’nun 7/2 maddesi hükmüne göre, ilgili yönetmeliğin 12/2. Maddesi hükmüne göre başvurunuza olumlu cevap verilememektedir. Ayrıca talebiniz kanunun 23. Maddesi ile uygulama yönetmeliğinin 34. Maddesi gereğince ticari sır kapsamına girmektedir.”

Gökçek kovaladı, Yavaş kaçtı

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir TV programında, “Şeffaf olalım, şirketlerde ticari sır olmaz” diyerek propaganda yapan CHP’li Mansur Yavaş’ın ‘ticari sır’ söylemlerinin arkasına saklanması ise manidar bulundu.

Gökçek döneminde yönelttiği sorulara cevap verilmediğini iddia eden Yavaş’ın komik gerekçelerle şeffaflıktan kaçınması ise ikiyüzlü zihniyetlerini gözler önüne serdi.