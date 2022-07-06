Mansur Yavaş'tan kafa karıştıran adım! Akşener'le görüştü, bunu yaptı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın izne ayrıldığını duyurdu. Yavaş'ın izne ayrılıp bunu da duyurmasının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı ziyaretin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sürpriz bir adım attı. Dün önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden Yavaş, ardından dikkat çeken resmi bir açıklama yaptırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Yavaş’ın cuma gününden itibaren 10 gün izin yapacağı bildirildi.