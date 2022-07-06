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Gündem Mansur Yavaş'tan kafa karıştıran adım! Akşener'le görüştü, bunu yaptı
Gündem

Mansur Yavaş'tan kafa karıştıran adım! Akşener'le görüştü, bunu yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın izne ayrıldığını duyurdu. Yavaş'ın izne ayrılıp bunu da duyurmasının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı ziyaretin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 12:03:00 -
Mansur Yavaş'tan kafa karıştıran adım! Akşener'le görüştü, bunu yaptı

 

 

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sürpriz bir adım attı. Dün önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden Yavaş, ardından dikkat çeken resmi bir açıklama yaptırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Yavaş’ın cuma gününden itibaren 10 gün izin yapacağı bildirildi.

 

 

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Yorumlar

şüayıp

Belediyede ne hizmeti varda cumhur başkanlığına havesleniyor

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