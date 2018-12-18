CHP Parti Meclis'nde az önce yapılan oylamada Marsur Yavaş 12'ye karşı 45 oyla CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasına karar verildi. Son dakika haberin duyulmasının ardından Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi.

Yavaş'tan ilk açıklama

Twitter'dan bir açıklama yapan Yavaş, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun. Allah'ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi Güzel Ankara'ya hizmetkar olmaya talibim. Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.