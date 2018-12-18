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Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!

CHP Parti Meclisi tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçilen Mansur Yavaş, "Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e teşekkür ederim. Bu güveni seçimi kazanıp başarıyla taçlandırmak boynumuzun borcu" dedi.

18 Aralık 2018 Salı 16:32
Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!

CHP Parti Meclis'nde az önce yapılan oylamada Marsur Yavaş 12'ye karşı 45 oyla CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasına karar verildi. Son dakika haberin duyulmasının ardından Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi. 

Yavaş'tan ilk açıklama

Twitter'dan bir açıklama yapan Yavaş, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun. Allah'ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi Güzel Ankara'ya hizmetkar olmaya talibim. Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:32
  1. Ankara
  2. mansur yavaş
  3. chp
  4. Meral Akşener

YORUM YAZ

  • ZaferZafer59 dk önce
    İyi partiyi istemeyeni, makam ve koltuk için CHP'yi tercih eden birini İP'liler nasıl kabul edecekler! AKPARTİ ve Erdoğan korkusu işte!

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