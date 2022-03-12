Mansur Yavaş'la ilgili şoke eden iddia: Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşması!

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan katıldığı programda, göreve gelmeden önce rozetsiz başkan olma sözü veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasını yaptığını belirterek 4 Nisan 2019 tarihinden itibaren yaklaşık 11 bin kişiyi işe aldığını açıkladı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, katıldığı 'Çetin Altan ile Satranç' programında önemli açıklamalarda bulundu.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşması"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıl içinde 11 bin kişiyi işe aldığını belirten Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu kadar kısa süre içerisinde 11 bin kişiyi işe almasının rekor olduğunu belirterek “Cumhuriyet tarihinde böyle bir kadrolaşma yok” dedi. CHP ve İYİ Parti teşkilatlarından gelen referansla işe alım yapıldığını ifade eden Özcan, “Bu kadar işçinin yıllık maliyeti bir katrilyondur. Bu kadar kişiyi alarak partizanlık yaparsanız bir metre metro yapamazsınız. Ankara’ya bir çivi çakamazsınız. Bir tek kreş bile yapamazsınız. Varsa yoksa algı yaparsınız” diye konuştu.

"Yavaş, iki rozet birden taktı"

Yavaş’ın "Ben büyük proje yapmayacağım ama Ankara’yı rozetsiz yöneteceğim." dediğini belirten Özcan, "Mansur Bey bu uygulamasıyla yakasına iki rozet birden taktı. Bu rozetler İYİ Parti ve CHP rozetidir” diye konuştu.

ASKİ'de mülakat torpiliyle kadro hırsızlığı

CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde daha önce mülakat skandalı patlak vermişti. 2019 yılında belediye iştiraki ASKİ’nin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere açılan sınavda aleni bir kadrolaşmaya gidildiği belirlendi. 142 kişinin girdiği sınavda 73 adayın mülakat puanın, yazılı sınavdan aldığı puana göre 10 ya da 40 puan arası düşürülerek eşine az rastlanır bir emek gaspının gerçekleştirildiği bildirildi. 44 adayın da yazılı sınavdan düşük puan almalarına rağmen sözlü sınavlarının 10 ile 40 puan arası yükseltildiği ve bu yolla kadrolaşmaya gidildiği belirlendi.