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Gündem Mansur Yavaş'ın maskesi düştü! Kendisine soru soran öğrencileri zorla dışarı çıkartıp darbettirdi
Gündem

Mansur Yavaş'ın maskesi düştü! Kendisine soru soran öğrencileri zorla dışarı çıkartıp darbettirdi

Yeniakit Publisher
2023-10-04 23:17:00 - 2023-10-04 23:21:42

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte ODTÜ Ormanı'nı da katleden yola dair soru soran öğrenciler özel güvenlikler tarafından zorla salondan çıkarıldı

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Yaptığı skandallara her gün bir yenisini ekleyen Yavaş şimdi de Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte kendisine ODTÜ ormanına yapılan yolla alakalı soru soran gençleri güvenlik zoruyla dışarı attırdı.

Öğrencileri darbettiler

Yavaş'a soru soran gençler özel güvenlik zoruyla salondan çıkarılırken Yavaş'ın skandal hareketine salonda bulunan diğer öğrenciler alkışla tepki gösterdi. Zorla dışarı çıkarılan öğrenciler ise "Mansur elini ODTÜ'den çek" diyerek slogan attı. Daha sonra salonda "vurmayın" sesleri yükselirken, salondan çıkarılan öğrencilerin güvenlikler tarafından darbedildiği öğrenildi.

CHP'nin anketçisi: Mansur Yavaş konuşsa berbat olup çıkacak

Geçtiğimiz günlerde "CHP'nin anketçisi" olarak bilinen Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili itiraf dolu bir açıklamada bulunmuştu.

Mansur Yavaş'ın popülaritesinin nedeni konuşmamasıdır diyen Sencar, "Mansur Yavaş'ın popülaritesinin yüksek olması konuşmamasıdır. Konuşsa berbat olup çıkacak. Konuşacak fazla bir şeyi yok. Ben şu anda Ankara'da yaşıyorum, Ankara'da belediye başkanı olarak, yaşadığım hayat için söylüyorum başarılı değil." ifadelerini kullanmıştı.

 
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