Mansur Yavaş'ın acı günü! Kardeşi duyurdu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi hayatını kaybetti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi.
Sabri Yavaş'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Beypazarı'nda defin edilecek.
Yavaş'ın vefat haberini ise kardeşlerden Mahir Yavaş duyurdu. Mahir Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Kardeşim Sabri Yavaş hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Beypazarı Mezarlığına ikindi namazına'ifadelerini kullandı.