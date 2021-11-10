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Gündem Mansur Yavaş'ın acı günü! Kardeşi duyurdu
Gündem

Mansur Yavaş'ın acı günü! Kardeşi duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 12:23:00 -
Mansur Yavaş'ın acı günü! Kardeşi duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi.

Sabri Yavaş'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Beypazarı'nda defin edilecek.

Yavaş'ın vefat haberini ise kardeşlerden Mahir Yavaş duyurdu. Mahir Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Kardeşim Sabri Yavaş hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Beypazarı Mezarlığına ikindi namazına'ifadelerini kullandı.

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