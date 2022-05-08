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Gündem

Mansur Yavaş'a sert eleştiri: Taş devri sanki

Ankara Büyükşehir Balediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan 'Oran kavşağı ve TRT kavşağı'nın bitmeyen çileye dönüştüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 02:25:00 - 2022-05-08 02:26:41

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın ihalesini 2 yıl önce yaptığı 'Oran kavşağı ve TRT kavşağı'nın hala bitmemesi büyük tepki çekiyor.

Ankara Büyükşehir Balediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Oran kavşağı ve TRT kavşağı bitmeyen çileye dönüştü. Sn Mansur Yavaş iki sene önce ihale yaptı. Daha iki yıl daha bitmez. Ankara geriye gidiyor, Ankara fakirleşiyor. İşte çile kavşağının hikayesi…Taş devri sanki…" diyerek tepki gösterdi.

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