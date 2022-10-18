Mansur Yavaş’a ayar! Yapamıyorsan bırak git

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş suya yüzde 50 indirim yapılmasının ardından ASKİ'ye kaynak aktarılması gerektiğini belirterek, sosyal yardımların ertelendiğini duyurdu.

Bu karara tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Partili 19 İlçe Belediye Başkanı Ayaş'ta basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Hakan Han Özcan, 4 kere reddettikleri kademeli su tarifesinin CHP ve İYİ Parti oylarıyla mecliste kabul edilmesinin ardından özellikle kırsal kesimlerden gelen yüksek fatura şikayetleri nedeniyle suya yüzde 50 indirim talebinde bulunduklarını söyledi.

"Astronomik zamların savunucu haline geldi"

Mansur Yavaş'ın bu kararın ardından sosyal yardımları kestiğini belirten Özcan "Seçim öncesi suya indirim yapacağını söyleyenler, suya astronomik zam yaptı. Şimdi zam savunucusu haline geldi." dedi.

Özcan, Mansur Yavaş'ı sosyal yardımlarla vatandaşı tehdit ettiğinin altını çizdi.

"Mansur Yavaş kişisel reklamları için milyonlarca lira harcamaktadır"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan,, Yavaş'ın belediye kaynaklarını Ankaralıya harcamadığını iddia ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Personele ayda 120 milyon bütçe ayrılmaktadır. Bu senede 1.5 milyar TL'yi bulmaktadır. Sırf diyet ödemek için personel alınmıştır. Yatırım yapmak hizmet etmek yerine algı yapmak için sosyal medya aktarılan milyonlarca liraya dikkatinizi çekmek isterim. Mansur Yavaş kişisel reklamları için milyonlarca lira harcamaktadır. Ankaralıya harcanması gereken paralar alkış ve beğeni almak için çarçur edilmektedir. Konserlere milyonlarca lira harcanmaktadır."

Özcan, Yavaş'ın seçim öncesi verdiği hiçbir projeyi ise gerçekleştiremediğine vurgu yaptı.

"Sosyal yardım balonu söndü"

ABB'den sosyal yardımların ertelendiğine dair vatandaşlara atılan mesajlara tepki gösteren Hakan Han Özcan "Gerçekleştirdiğini tek bir projesi vardı, sosyal yardım o balonda geçtiğimiz hafta attı mesajla söndü. Atılan mesajda hadsiz ifadelerle yardımların durdurulduğunu söyledi. Ankaralılar hiç endişe etmesin, AK Partili belediyeler olarak biz bunları yapacağız." şeklinde konuştu.

Özcan "Hükümetimizle, belediyemizle biz Ankara’yı bu CHP zihniyetine teslim etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Özcan, sosyal yardım alan vatandaşların listesini ABB'den istediklerini sözlerine ekledi.

İstifaya davet

Mansur Yavaş'ı istifaya davet eden Hakan Han Özcan "Yapamıyorsanız bırakın. Suyu da ucuza satarız, asfaltı da atarız, sosyal yardımları da dağıtırız, metroyu da yaparız, Ankara’yı özlenen belediyeye kavuştururuz." diye konuştu.