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Mansur Yavaş zamlara devam ediyor!

Yerel seçim öncesi Ankaralılara ucuz hizmet sözü veren CHP'li Mansur Yavaş, zamlara devam ediyor. Toplu ulaşım ücretlerine yapılan zammın ardından, taksi tarifeleri de zam yapıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 16:32
Mansur Yavaş zamlara devam ediyor!

31 Mart yerel seçimleri öncesi başkent halkına pek çok konuda ucuz hizmet sözü veren CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vaadinin tam aksini yapmaya devam ediyor.

Toplu ulaşım ücretlerine yapılan zammın ardından, taksi tarifeleri de zam yapıldı.

4 lira olan taksimetre açılış ücreti 4 lira 60 kuruşa çıkarıldı. Kilometre başı fiyatlar ise 3 liradan 3 lira 40 kuruşa çıkarıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:32
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  2. Mansur Yavaş

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