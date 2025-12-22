Mansur Yavaş ve CHP’lilerde telaş hakim

HABER MERKEZİ

İnananların gür sesi Akit’in “Derebeyi Yavaş’a bir soruşturma daha başlıklı haberi” ses getirdi. Haberin yayınlanmasının ardından CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş cephesinden alelacele açıklama geldi. Belediyeden yapılan açıklamada Mansur Yavaş’ın usulsüz imar artışlarına mani olduğu için soruşturmayla karşı karşıya kaldığı yalanına yer verildi. Açıklamada, Gölbaşı ilçesinde 90 hektarlık alanda yüksek yoğunluklu inşaat izni veren imar planı değişikliğini iptal eden mahkeme hükümlerinin hiçe sayılma sebeplerine ve Belediye Başkanı Yavaş’ın yargı kararlarını keyfi olarak uygulamama nedenlerine değinilmedi. CHP Genel Başkan yardımcılarından Gökhan Zeybek ve Burhanettin Bulut de Munsur Yavaş’ın avukatlığına soyundu. İki isim de Yavaş’a açılan soruşturmanın hukuki değil, siyasi olduğu yalanına sarıldı. CHP’li Yavaş’ın hukuksuzluğunu ortaya koyan Akit’e ise tebrik yağdı. Gazetemiz, Munsur Yavaş’ın Gölbaşı’nda imar planı değişikliğini 2021 ve 2022 yılında hukuka aykırı bulunan mahkeme kararlarını görmezden geldiğini ve uygulamadığını yazmıştı.