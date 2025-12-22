Mansur Yavaş ve CHP’lilerde telaş hakim

  • İSTANBUL
Son Haberler

Türk düşmanı Senatör Graham: İsrail'i derinden sarsar

Zelensky’den dünyaya net mesaj: Rusya’ya baskı uygulanmadan saldırılar durmaz

Türk jetleri Karadeniz semalarında: Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

Portekiz’den savunma havacılığında tarihi adım: NATO konfigürasyonlu Super Tucano teslim alındı

Trafik sigortasında ezber bozuluyor: İyi sürücü daha az ödeyecek

Netanyahu’dan Türkiye karşıtı hamle: Atina ve Lefkoşa ile üçlü zirve

İletişim Başkanı Duran'dan bütçe açıklaması: Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendiren yol haritası

Cevdet Yılmaz’dan enflasyon mesajı: 2026’da yüzde 20'nin altına 2027’de tek haneye indireceğiz

TBMM'de yumruklu kavga çıktı! Vekiller birbirine girdi

Mezarda rakı rezaleti TBMM gündeminde! AK Parti’li Varank: Bütün Türkiye utandık
Gündem

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İnananların gür sesi Akit’in “Derebeyi Yavaş’a bir soruşturma daha başlıklı haberi” ses getirdi. Haberin yayınlanmasının ardından CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş cephesinden alelacele açıklama yapılması, yaşanan paniği gözler önüne serdi.

HABER MERKEZİ

İnananların gür sesi Akit’in “Derebeyi Yavaş’a bir soruşturma daha başlıklı haberi” ses getirdi. Haberin yayınlanmasının ardından CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş cephesinden alelacele açıklama geldi. Belediyeden yapılan açıklamada Mansur Yavaş’ın usulsüz imar artışlarına mani olduğu için soruşturmayla karşı karşıya kaldığı yalanına yer verildi. Açıklamada, Gölbaşı ilçesinde 90 hektarlık alanda yüksek yoğunluklu inşaat izni veren imar planı değişikliğini iptal eden mahkeme hükümlerinin hiçe sayılma sebeplerine ve Belediye Başkanı Yavaş’ın yargı kararlarını keyfi olarak uygulamama nedenlerine değinilmedi. CHP Genel Başkan yardımcılarından Gökhan Zeybek ve Burhanettin Bulut de Munsur Yavaş’ın avukatlığına soyundu. İki isim de Yavaş’a açılan soruşturmanın hukuki değil, siyasi olduğu yalanına sarıldı. CHP’li Yavaş’ın hukuksuzluğunu ortaya koyan Akit’e ise tebrik yağdı. Gazetemiz, Munsur Yavaş’ın Gölbaşı’nda imar planı değişikliğini 2021 ve 2022 yılında hukuka aykırı bulunan mahkeme kararlarını görmezden geldiğini ve uygulamadığını yazmıştı.

Mansur'un ABB'sine su kesintisi sorusu: Gelen cevap vatandaşı isyan ettirdi
Gündem

Mansur Yavaş 'Ücretsiz Ulaşım' demişti: Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam geldi! Ak Parti'den sert tepki
Gündem

Mansur Yavaş’a imar kıskacı! Yargıyı hiçe saydılar, Bakanlık soruşturma izni verdi
Gündem

30 Yıllık 'Bedava Para' devri bitti kiriz kapıda! Japonya muslukları kapattı: Vatandaşı bile etkileyecek
Dünya

30 Yıllık 'Bedava Para' devri bitti kiriz kapıda! Japonya muslukları kapattı: Vatandaşı bile etkileyecek

Dünyanın finans musluğu ve bedava para dönemi. Musluğun kapanması an meslesi kriz kapıda. Japonya rotayı çizdi: o “bedava” görülen paranın a..
ABD'den savaş ve Rusya açıklaması! Sosyal medyadan NATO ve AB ülkelerine şoke eden suçlama
Dünya

ABD'den savaş ve Rusya açıklaması! Sosyal medyadan NATO ve AB ülkelerine şoke eden suçlama

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Rusya'nın NATO ile savaştan kaçındığını söyledi. Gabbard,..
Uygun fiyatlı taşınmaz fırsatı! Milli Emlak satışları dikkat çekti!
Konut Projeleri

Uygun fiyatlı taşınmaz fırsatı! Milli Emlak satışları dikkat çekti!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde çok sayıda taşınmazı satışa çıkardı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Kırşehir’in de aralarında bul..
