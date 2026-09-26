Mansur Yavaş şimdi de 5 taşınmazı satışa çıkardı! 7 yıldaki 42 milyarlık satışa rağmen ortada hizmet yok!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediyeye ait değerli taşınmazları satışa çıkarmaya devam ediyor. Son ihale ilanıyla birlikte Çankaya’nın Lodumu ve Altındağ’ın Feridunçelik mahallelerinde bulunan toplam 41 bin 104 metrekarelik 5 parsel için satış süreci başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa ederek siyasi hayatına bağımsız devam edeceğini açıklayan ABB Başkanı Mansur Yavaş yönetimindeki belediyenin yeni satış paketinin toplam muhammen bedeli 4 milyar 21 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

CHP’den istifa etti, “bağımsız” satışlara devam dedi

CHP çatısı altında görev yaptığı dönemde belediyeye ait çok sayıda taşınmazı satışa çıkaran Mansur Yavaş yönetimi, bağımsız dönemde de gayrimenkul satışlarını sürdürüyor.

ABB Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan 5 taşınmazdan üçünün Çankaya Lodumu’nda, ikisinin ise Altındağ Feridunçelik Mahallesi’nde bulunduğu bildirildi.

Taşınmazların üçü ticaret ve ticaret+konut, ikisi ise konut alanı niteliğinde.

4 milyar lirayı aşan satış

Satış paketinin en yüksek değerli taşınmazları Çankaya’nın Lodumu Mahallesi’nde bulunuyor.

Lodumu’ndaki 19 bin 68 metrekarelik ticaret alanı için 2 milyar 100 milyon TL muhammen bedel belirlendi. İhaleye katılım için istenen geçici teminat ise 105 milyon TL.

Aynı bölgede bulunan 10 bin 32 metrekarelik ticaret+konut alanı 1 milyar TL, 8 bin 957 metrekarelik diğer ticaret+konut parseli ise 900 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Altındağ Feridunçelik Mahallesi’ndeki 1.484 metrekarelik konut alanı için 10,5 milyon TL, 1.563 metrekarelik diğer parsel için ise 11 milyon TL değer biçildi.

Böylece 5 taşınmazın toplam muhammen bedeli 4 milyar 21 milyon 500 bin TL’ye ulaştı.

İhaleler 15 Ekim’de

Taşınmazların satış ihaleleri 15 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi kapsamında kapalı teklif usulüyle yapılacak. Böylece belediyenin milyarlarca liralık yeni gayrimenkul satış paketinin sonuçları ekim ayında belli olacak.

Geçen ay 3 milyar, şimdi 4 milyar

ABB’nin son dönemdeki taşınmaz satışları yalnızca bu 5 parselle sınırlı değil.

Yavaş yönetimi geçtiğimiz dönemde Etimesgut Bahçekapı Mahallesi’nde bulunan 100 bin metrekareyi aşan ticaret alanını 3 milyar 65 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarmıştı.

Son satış paketleri birlikte değerlendirildiğinde, kısa süre içerisinde milyarlarca liralık belediye taşınmazı için ihale süreci başlatılmış oldu.

7 yılda 42 milyar liralık satış

Mansur Yavaş’ın yaklaşık 7 yıllık görev döneminde satışa çıkarılan veya satışı gerçekleştirilen belediye taşınmazlarının toplam değerinin 42 milyar lirayı geçtiği belirtiliyor.

Ortaya çıkan devasa rakam, belediyenin kaynak yönetimini de yeniden tartışmaya açtı.

Başkentte özellikle trafik yoğunluğu, toplu ulaşım ve altyapı sorunları üzerinden Yavaş yönetimine yönelik eleştiriler sürerken, milyarlarca liralık gayrimenkul satışına karşılık Ankara’ya hangi kalıcı yatırımların kazandırıldığı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

“Milyarlarca liralık gayrimenkul geliri nereye harcandı?”

Belediyeye ait taşınmazların art arda satışa çıkarılması, kamuoyunda “Ankara parsel parsel satılıyor” eleştirilerini de beraberinde getiriyor.

Kent içi trafik sorununun devam etmesi, toplu ulaşım yatırımlarına yönelik tartışmalar ve sağanak yağışlarda yaşanan altyapı problemleri dikkate alındığında, Yavaş yönetiminin gayrimenkul satışlarından elde ettiği kaynakları hangi yatırımlarda kullandığı sorgulanıyor.

Son olarak 5 taşınmazın daha 4 milyar lirayı aşan bedelle satışa çıkarılmasıyla birlikte başkentlilerin önündeki soru yeniden gündeme geldi:

42 milyar lirayı aşan gayrimenkul satışına rağmen Ankara’ya hangi büyük ve kalıcı projeler kazandırıldı, milyarlarca liralık kaynak nereye harcandı?