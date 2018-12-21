Mansur Yavaş seçimi kaybeden Muharrem İnce'yi örnek gösterdi

"Rozetsiz belediye başkanı" ifadelerinin istismar edildiğini söyleyen Mansur Yavaş, "Sayın Muharrem İnce, 'Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacağım' derken nasıl parti rozetini çıkarıp Türk bayrağı rozeti taktıysa biz de herkesi kapsayacağız. Elbette seçimlere bir partiden gireceksin, bunun tartışılması o kadar abes ki. Seçimde elbette ki CHP'nin adayıyız ama seçildikten sonra herkesin belediye başkanı olacağız" dedi.

Muharem İnce'yi örnek gösterdi

Şevket Yaman'a konuşan Mansur Yavaş, rozetsiz başkan tartışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

Oradaki o rozet tartışmasına konu benim twitime bakarsanız, 'Ankara rozetsiz yönetilmek zorundadır' diyor. Bunun anlamı; sayın Muharrem İnce, 'Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacağım' derken nasıl parti rozetini çıkarıp Türk bayrağı rozeti taktığı gibi biz de herkesi kapsayacağız. Elbette seçimlere bir partiden gireceksin, bunun tartışılması o kadar abes ki. Sanki biz bağımsız gireceğiz gibi... Bunu en fazla dert eden CHP'liler değil de AK Partililer oldu, niye böyle söylüyor falan diye. Tabii onlar da bunu istismar etmek açısından belki de haklılar ama bu iki kere ikinin dört ettiği kadar basit ve tartışılmayacak bir konuydu.