Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na telefonda bunu demiş! Çok fena kapışmışlar
Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın ardından dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Tuna, Mansur Yavaş ile İmamoğlu arasındaki "hayali telefon" görüşmesini köşesine taşıdı.
Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın ardından dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Mansur Yavaş ile İmamoğlu arasındaki "hayali telefon" görüşmesini köşesine taşıyan Tuna, şunları kaydetti:
"O sırada Almanya'da:
"- Almanya seyahatine çıktım, mahkeme kararı açıklandı. Sırtımdan hançerlediler resmen..."
"- Meral Hanım'la birlikte kumpas kurdular size."
"- Diğerleri de var işin içinde. O Babacan yok mu o Babacan. Yine görünmeden kumpasın tam merkezinde yer almadıysa, ben bir şey bilmiyorum..."
"- Haklısınız sayın genel başkanım, çok sinsi bir tip..."
"- Yahu siz bana Ekrem kesin beraat edecek demediniz mi? En kötüsü de mahkeme ertelenecekti..."
"- Biz de şok içindeyiz sayın genel başkanın. Kaynaklarımız bizi yanılttı maalesef..."
"- Efendim, yine Engin Özkoç arıyor..."
"- Ya arasın, boş verin. Kafam bozuk zaten, onunla uğraşamam..."
"- Sayın genel başkanım, ne yapacağız şimdi?.."
"- Hemen yurda dönüyoruz. Ekrem mağdur edildim diye yaygara kopartır. Orda olmasam, bunu da kullanır!"
"- Sayın genel başkanım, benim bir fikrim var: Siz de burada mağdur edilseniz."
"- Nerede?"
"- Burada, Almanya'da."
"- Almanya'da mı?"
"- Evet... Hukukçu arkadaşlarımız var. Çiğneyeceğiniz uygun bir kanun veya yasa bulurlar. Hem Almanya'da mağdur edilmeniz, makro milliyetçilik bakımından çok daha büyük sükse yapar..."
"- Olabilir aslında... Ama ben Erdoğan'a güvenmiyorum. Özel uçak gönderir gıcıklığına aldırır beni."
"- Efendim burası hukuk devleti, Almanya bırakmaz..."
"- Erdoğan'ı bilmiyorsunuz siz. Adam, Ukrayna-Rusya savaş ortamında tahıl sorununu çözdü, bunu mu çözemeyecek?"
"- Efendim, Engin Özkoç ısrarla aramaya devam ediyor..."
"- Ver şunu... Alo Engin, ne var?"
"- Efendim karara ben de sevinebilir miyim?"
"- İçinden ne geliyorsa öyle yap Engin."
"- Sevineyim mi yani?"
(..........................)
"- Bunu bir daha bana bağlamayın..."
Ankara-İstanbul yolunda:
"- Alo Ekrem. Çok güzel bir karar oldu. Tebrik ediyorum..."
"- Çok sağ olun Meral Hanım. Aralık ayında ibre benden yana dönecek dediğimde kimse inanmamıştı..."
"- Ben sana hep inandım Ekrem. Boşuna mı ben yüzünde rabbiyessir gördüm... Ekikiekiki... Neyse. Önemli olan; mağdur olmandı, çok şükür oldun..."
"- Meral Hanım, Saraçhane'de bir toplantı yapsam mı ne dersiniz?"
"- Ben yola çıktım bile."
"- Çok hızlısınız. Ahahaha..."
"- Ekikikikiki..."
Mansur ile Ekrem telefonda:
"- Mağduriyet üzerinden cumhurbaşkanı adaylığını dayatman hiç doğru değil Ekrem Bey. Aday olmak benim de hakkım..."
"- Ama ben mağdur edildim!"
"- Ona bakarsan, Davutoğlu da mağdur edildi... Adamın altından başbakanlık koltuğunu aldılar diye cumhurbaşkanı adayı yapmamız mı lazım?"
"- Koltuğunu ben mi aldım onun, bana ne?"
"- Yargı kararını da ben mi verdim, bana ne?"
"- Olan oldu bir kere. Mansur Bey, şansına küs."
"- Mesele mağdur olmaksa. Bekle Ekrem, sıra bende..."
O sırada "iktidarı destekleyenler" arasında:
"- Şu hale bak ya, bayram yapıyorlar. Yargı sanki ceza vermemiş de ödül vermiş gibi. Nasıl da seviniyorlar!"
"- Sevindirmeyelim o zaman."
"- Biz ne yapabiliriz ki? Yargı kararı..."
"- Net bir şekilde eleştirebilir, tepki gösterebilirsin. Bak o zaman sevinçleri kursağında kalmıyor mu?"
"- Ne yani, İmamoğlu yargının üstünde mi? YSK'ya hakaret etmesi sonucunda verilen cezayı eleştirmek, hukukun üstünlüğü yerine 'üstünlerin hukukunu' savunmak değil mi? İmamoğlu yargı önünde neden imtiyazlı olsun..."
"- Madem öyle neden seviniyorlar diye de rahatsız olmayacaksın."
"- Hem nihai karar değil ki. İstinaf ve Yargıtay süreçleri var..."
"- Üst mahkemeleri dile getirmek bir yanıyla da halihazırdaki kararı "beğenmemenin" göstergesi. Neden bunu net olarak ortaya koymuyorsun, dediğim bu?"
"- Aslında Kılıçdaroğlu'na darbe yaptılar..."
"- Biraz önce yargı bağımsızdır diyordun hani. Peki Kılıçdaroğlu'na darbeyi kim yaptı, yargı mı?"
"- O anlamda söylemedim, kavga kendi içlerinde demek istedim..."
"- Kavga kendi içlerinde ama bizim üzerimizden yürütülüyor, onu ne yapacaksın?"
Muhalif güruh arasında:
"- Bir an önce Ekrem Başkan'ın adaylığı ilan edilsin..."
"Heyyo. Mağdur edildik. Yaşasın..."
"- Arkadaşlar erken sevinmeyelim. Erdoğan her an bir şey yapabilir. Dikkatli olmak gerek..."
"- Bir de şu var: Karar üst mahkemeden dönerse alayımız ofsayta düşeriz. Akşener ile Ekrem çok kötü açığa düşer. O zaman da..."
"- Lan?" "