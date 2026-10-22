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Dünya Özgürlükler ülkesi masalı bitti: Macron’dan gösterilere ağır sansür ve yasak!
Dünya

Özgürlükler ülkesi masalı bitti: Macron’dan gösterilere ağır sansür ve yasak!

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Özgürlükler ülkesi masalı bitti: Macron’dan gösterilere ağır sansür ve yasak!

Her fırsatta dünyaya "insan hakları" ve "özgürlük" dersi vermeye kalkan Fransa’da maskeler bir kez daha düştü! Hayat pahalılığına isyan eden Sarı Yelekliler’in direnişi karşısında panikleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, diktatörlükleri aratmayan skandal bir karara imza attı. Sendikaların kontrolünde olmayan tüm gösterileri yasaklayacağını duyuran Macron, Batı’nın iki yüzlü ve baskıcı anlayışını açıkça gözler önüne serdi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 17 Ekim’de yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırıldığı Fransa’da sendikaların talebiyle düzenlenmeyen tüm eylemlerin hemen her yerde yasaklanacağını belirtti.

Macron, Elysee Sarayı’nda Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Macron, "Gelecek gün ve haftalarda sendikal örgütler tarafından talep edilmeyen eylemler yasaklanacak." ifadelerini kullandı.

"Meşru" örgütlerin düzenlemediği eylemlere ilişkin Macron, "Yapabildiğimiz her yerde engelleyeceğiz." dedi.

Öte yandan sendikalar tarafından organize edilen gösterilerin ise güzergah açısından inceleneceğini belirten Macron, "Genel kanı, gelecek günlerde eylem olmaması yönünde. Eylem yapmak isteyen insanlar için, eğer bunlar sendika kuruluşlarıysa valilikler alternatif yollar önerecek." diye konuştu.

Macron bu tedbirlerin iş yerlerini korumak amacıyla alındığını dile getirdi.

FRANSA'DAKİ OLAYLAR

Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon, Nice ve Marsilya şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

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