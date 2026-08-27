Mansur Yavaş CHP'de kalacak demişti... Yanıt geldi

CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin sözlerine ABB'den yanıt geldi.

Sarı, Mansur Yavaş ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek Yavaş'ın CHP'de kalacağını kendilerine açık şekilde ifade ettiğini söylemişti.

Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Yavaş ile Sarı arasında siyasi geleceğine veya bundan sonra alacağı herhangi bir karara ilişkin bir görüşme gerçekleşmediği belirtildi.

“SİYASİ GELECEĞİNE İLİŞKİN BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEMİŞTİR”

ABB'nin açıklamasında, Müslim Sarı'nın sözlerine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Müslim Sarı arasında, Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğine veya alacağı herhangi bir karara ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir.”

Açıklamayla birlikte Sarı'nın, Yavaş'ın CHP çatısı altında siyasete devam edeceği yönündeki sözleri de tartışmaya açıldı.

YAVAŞ'IN ÖNCELİĞİ BELEDİYE MECLİSİ

ABB açıklamasında Mansur Yavaş'ın mevcut önceliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisindeki dengelerin korunması ve belediye hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam etmesi olduğu kaydedildi.

Mecliste boşalan görevler için önümüzdeki günlerde seçim yapılacağı hatırlatılarak söz konusu süreçte ortak irade ile birlik ve beraberliğin korunmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Belediyeye yönelik operasyon yapılacağı ve Belediye Meclisindeki dengelerin değiştirilerek yönetimin AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların gündemde olduğu bir dönemde Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaya çekilmesinin doğru bulunmadığı belirtildi.

“AÇIKLAMAYI BİZZAT BENDEN DUYARSINIZ”

Açıklamada Mansur Yavaş'ın daha önce kullandığı,

“Gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız.”

sözleri de hatırlatıldı.

Yavaş'ın doğrudan yapmadığı hiçbir açıklamanın, kendisi tarafından alınmış bir karar veya benimsenmiş bir siyasi tutum olarak değerlendirilmemesi istendi.

MÜSLİM SARI NE DEMİŞTİ?

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise Mansur Yavaş ile CHP Genel Merkezi arasında herhangi bir problem bulunmadığını savunarak şöyle konuşmuştu:

“Mansur Bey bizim büyükşehir belediye başkanımız. Kendisiyle sürekli iletişim halindeyiz ve görüşüyoruz. Genel Merkez olarak aramızda hiçbir problem ya da soğukluk yok. Kendisi bize CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini net bir şekilde ifade etti.”

ABB'nin son açıklamasıyla Sarı'nın bu sözlerine açık bir düzeltme gelmiş oldu.