27 Ağustos 2011: Mehmet Dumlu'nun vefatı (Halvetî-Şâbânî Şeyhi)

Mehmet Dumlu, 1929 yılında Kütahya`da doğdu. Babası Kütahya’nın tanınmış ailelerinden Hurşidzâdeler’den Ömer Lutfi Bey, annesi Hacı Ali oğullarından Ayşe Hanım’dır. Dedesi Nakşibendî meşâyihinden Hurşid Efendi’dir.



Dumlu, on üç yaşında iken Müftü Hâfız İbrahim Rüşdü Efendi’nin yanında hâfızlığa başladı, sekiz ayda hıfzını tamamladı. 1949’da İstanbul’a giderek Beyazıt Camii imamı Abdurrahman Gürses’ten kıraat okuyup icâzet aldı. Daha küçük yaşlarda tasavvuf ortamıyla buluştu. Babasıyla birlikte sohbetlerine katıldığı Kādirî şeyhi Altıntaşlı Halil Efendi’den ilk olarak etkilendi. On yedi-on sekiz yaşlarında Kütahya Mevlevîhânesi’nin son şeyhi Âkif Dede’ye intisap etti.







Askerlik göreviyle İzmir’de bulunduğu sırada Hatuniye Camii imamı Kādirî şeyhi Sezâi Efendi’nin sohbetlerine katıldı. Askerlik dönüşü 1952’de bir süre Kütahya Bayındırlık İl Müdürlüğü’nde memurluk yaptı. 1953 yılı sonunda bu görevinden ayrılıp imamlık ve Kur’an kursu hocalığı yapmaya başladı. Şehitler Camii, Enalıca Ahmed Mescidi ve Yeşilcami’de uzun yıllar imam-hatiplik yaptıktan sonra 1976’da emekliye ayrıldı.







Mehmet Dumlu, 1953’te Elifzâde Nûri Efendi vasıtasıyla Uşaklı Halvetî-Şâbânî şeyhi Mustafa Efendi’ye (Özyürek) intisap etti. 1965’te seyrüsülûkünü tamamlayıp hilâfet aldı. İrşad faaliyetini vefatına kadar Kütahya’da sürdürdü. 2011 yılında hastalandı. Bir süre İstanbul’da tedavi gördükten sonra Kütahya’ya götürüldü. Aynı yılın Kadir gecesi (27 Ağustos 2011) vefat etti. Musalla Mezarlığı’nda Sun‘ullah Gaybî Türbesi arkasında babası Ömer Lutfi Bey’in kabrinin ayak ucuna defnedildi.







Mehmet Dumlu’nun tarikat silsilesi Uşaklı Mustafa Efendi, Uşaklı Ali Rızâ Efendi, Eskişehirli Sâdık Efendi, Söğüt Çaltılı İsmâil Hakkı Efendi, Söğütlü Osman Efendi, Kütahyalı Sâlih Efendi, Geredeli Halil Efendi vasıtasıyla Şâbâniyye tarikatının Çerkeşiyye kolunun pîri Çerkeşî Mustafa Efendi’ye ulaşır. (TDV İslâm Ansiklopedisi)