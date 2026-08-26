İran fena vurdu! ABD’ye ‘Benzeri Görülmemiş’ darbe

İran'ın Orta Doğu'daki ABD hedeflerine düzenlediği saldırıların bilançosuna ilişkin Amerikan basınından dikkat çeken iddialar geldi.

NBC News'in konu hakkında bilgi sahibi dört yetkiliye dayandırdığı habere göre İran'ın İHA ve füze saldırıları, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile diğer Amerikan istihbarat birimlerinin bölgede kullandığı bazı tesisleri vurdu.

Saldırılarda istihbarat faaliyetlerinde kullanılan bina ve ekipmanların zarar gördüğü belirtildi.

ABD'Lİ YETKİLİLER: “BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ”

Amerikan yetkililerin değerlendirmelerine göre İran'ın saldırılarının ABD'nin bölgedeki istihbarat altyapısına verdiği zarar “benzeri görülmemiş” boyuta ulaştı.

Hasar gören tesislerin onarılması ve zarar gören ekipmanların yenilenmesinin milyarlarca dolara mal olabileceği öne sürüldü.

Böylece İran'ın saldırılarının yalnızca askeri üsleri değil, ABD'nin Orta Doğu'daki istihbarat kapasitesini de etkilediği iddia edildi.

CIA'NIN KULLANDIĞI TESİSLER DE ZARAR GÖRDÜ

Habere göre saldırılardan etkilenen noktalar arasında CIA ile diğer Amerikan istihbarat kurumlarının kullandığı bina ve ekipmanlar da bulunuyor.

Tesislerin nerede bulunduğu ve hangi istihbarat sistemlerinin zarar gördüğüne ilişkin ayrıntılar ise paylaşılmadı.

Ancak yetkililerin verdiği bilgilere göre ortaya çıkan zararın giderilmesinin oldukça yüksek bir maliyet oluşturması bekleniyor.

EN AZ 16 ABD ÜSSÜNDE HASAR İDDİASI

CNN'in uydu görüntüleri, hasar değerlendirme raporları ile ABD ve Körfez kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise İran saldırılarının askeri boyutuna ilişkin dikkat çekici bir bilanço ortaya konuldu.

Haberde, 28 Şubat'tan bu yana İran'ın saldırıları sonucunda ABD ordusunun Orta Doğu'daki en az 16 üssünün çeşitli düzeylerde hasar gördüğü ifade edildi.

Hasarın bazı noktalarda sınırlı kaldığı, bazı askeri tesislerde ise daha kapsamlı olduğu ileri sürüldü.

SAVAŞIN MALİYETİ İÇİN 50 MİLYAR DOLAR İDDİASI

ABD medyasında savaşın Washington'a çıkardığı toplam faturaya ilişkin de farklı hesaplamalar yapılıyor.

Aralarında CBS News ve CNN'in de bulunduğu Amerikan medya kuruluşlarının haberlerinde, İran'la savaşın ABD açısından toplam maliyetinin en az 50 milyar dolara ulaştığı öne sürüldü.

Bu rakama askeri operasyonların yanı sıra kullanılan mühimmat, savunma sistemleri, zarar gören üs ve tesisler ile diğer operasyonel maliyetlerin dahil edildiği belirtiliyor.

İRAN'IN SALDIRILARININ FATURASI BÜYÜYOR

Amerikan basınına yansıyan son bilgiler, İran'ın füze ve İHA saldırılarının ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığının yanı sıra istihbarat altyapısında da ciddi bir maliyet oluşturduğu iddialarını gündeme taşıdı.

Özellikle CIA ve diğer istihbarat birimlerinin kullandığı tesislerdeki hasarın boyutuna ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkmasıyla, Washington'un karşı karşıya kaldığı faturanın daha da büyüyebileceği değerlendiriliyor.