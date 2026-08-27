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Dünya Küreselci sağlık sistemi şokta! Küba kanseri yok eden ilaç mı geliştirdi?
Dünya

Küreselci sağlık sistemi şokta! Küba kanseri yok eden ilaç mı geliştirdi?

Yeniakit Publisher
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Küreselci sağlık sistemi şokta! Küba kanseri yok eden ilaç mı geliştirdi?

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, enerji krizi ve ABD ablukasının önemli ölçüde sıkılaştırılmasına rağmen kanserle mücadelede önemli bir ilaç geliştirildiğini açıkladı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, enerji krizi ve ABD ablukasının önemli ölçüde sıkılaştırılmasına rağmen kanserle mücadelede önemli bir ilaç geliştirildiğini açıkladı.

Parrilla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moleküler İmmünoloji Merkezi'nden (CIM) Kübalı bilim insanlarının, dünya çapında yaygın olarak kullanılan ve vücudun tümör hücrelerine karşı bağışıklık tepkisini uyaran pembrolizumab'a benzer özelliklere sahip 2C12 adlı bir ilaç adayı geliştirdiklerini söyledi.

Bakan, bu başarının "enerji krizi ve ABD ablukasının önemli ölçüde sıkılaştırılmasıyla Küba için zor bir dönemde" mümkün olduğunu belirtti.

 

Rodríguez Parrilla, bu durumun "ABD hükümetinin ilaç, tıbbi cihaz ve biyofarmasötik endüstrisi için gerekli hammaddeleri içeren konteynerlerin [Küba'ya] tedarikini sınırlayan önlemleriyle daha da kötüleştiğini" kaydetti.

Küba Dışişleri Bakanı, "Bu ilacın geliştirilmesi, Kübalı bilim insanlarının ilaç tedariki alanında egemenliği sağlama konusundaki kararlılığını göstermektedir." diye yazdı. Bunun özellikle "Küba'da önde gelen ölüm nedenlerinden biri" olan kanser tedavisi için önemli olduğunu vurguladı.

Son aylarda, Washington'ın ülkeye karşı tek taraflı kısıtlayıcı önlemleri sıkılaştırması ve 2026 başlarında yakıt ambargosu uygulaması sonrasında Küba'daki enerji durumu ciddi şekilde kötüleşti. Son iki ayda ülkenin enerji ve su tedarik durumu kritik bir hal aldı.

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