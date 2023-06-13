Mansur Yavaş, bu işe şaştı kaldı! "Nerden düştüm ben bu saçmalığın içine"

Fadime Özkan, CHP’de genel başkanlık için yarış kızışırken, Mansur Yavaş’ın suskunluğunu köşesine taşıdı.

“İmamoğlu yapraklara bile kendini alkışlatırken o hep sustu. Kılıçdaroğlu ‘işte benim yiğitlerim’ temalı videolar çekerken de İmamoğlu seçim akşamı ‘biz kazandık, öndeyiz önde’ diye naralar atarken de o hep bir ‘nerden düştüm ben bu saçmalığın içine’ ifadesiyle şaşkın bakıyordu etrafına” ifadelerini kullanan Özkan, Star’daki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki gizli-açık rakipleri Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmiş olmasından daha fazla, kaybettiği halde koltuğa yapışıp kalmasına kızıyor olmalı.

Gerekçelerinde haklılar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha önce kaybettiği on iki seçimin ardından bu kez muhalefetin bütün unsurlarını da kendisiyle beraber sürükleyerek kaybetti Kılıçdaroğlu.

Kılıçdaroğlu kaybedince temel motivasyonu Erdoğan karşıtlığı olan o büyük ittifak da kaybetmiş oldu. ABD Başkanı Biden'dan Avrupa başkentlerine, PKK'dan FETÖ'ye, İyi Parti'den HDP'ye, Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a, yuvarlak masa ittifakından masaya hizmet eden medya organlarına hepsi kaybetti.

Öyle büyük kaybettiler ki teskin olmuyor hiç kimse.

Faturayı Kılıçdaroğlu'na kesip sorumluluktan kurtulmak istiyorlar. Hodri meydan diyen yok yine de aralarında. En fazla "sen onurunla çekil, yerine biz geçelim abi" telkini var ortalıkta.

Buna rağmen "Benim adım Kemal" deyip direniyor Bay Kemal.

En iyi bildiği şeyi yapıyor.

Daha önce defalarca kazandığı parti içi varlık-yokluk sınavında hamle üstüne hamle yapıyor.

İMAMOĞLU İMA İLE YETİNİYOR

İBB Başkanı olur olmaz gözünü Cumhurbaşkanlığına, o olmazsa CHP Genel Başkanlığına diken Ekrem İmamoğlu çok istiyor ama akıbeti Muharrem İnce'ye benzemesin diye, açıktan bir şey diyemiyor.

İma yoluyla da olsa her şeyi diyor gerçi ama "topyekûn değişim" talebini, "bu omuzlar daha ne yükler taşır" böbürlenmesini yarın bir gün yalanlamayacağı kim garanti edebilir.

Ama şu bir gerçek ki ondan beklenen bir hamle var.

CHP medyasına, CHP çevrelerine göre şimdi tam sırası: Kaybedilen seçimlerden sonra, kurultaydan önce.

Hatta onu yüreklendirmek için ellerinden geleni yapıyor muhalif medya.

Uğur Dündar ile İsmail Saymaz'ın, Kılıçdaroğlu'nu aralarına alıp sağlı sollu sorguladıkları, nezaket kurallarını aşarak CHP Genel Başkanını canlı yayında istifaya zorladıkları yayın da dahil buna.

Ama bana mısın demedi Bay Kemal. Onca yıpranmışlığına, kaybetmişliğine, istenmeyen adam olmuşluğuna rağmen hiç oralı olmadı.

MANSUR YAVAŞ YİNE SUSKUN

Genel Başkanına başkaldırı konusunda da yavaş kalan Mansur Yavaş ise niyetini Kılıçdaroğlu'nu eleştiren bir gönderiyi beğenerek belli etti.

Risk almadan, fazla göze batmadan ama arandığında "buradayım" diyecek türden mesafeyle.

Daha fazlasını da gelmez zaten Yavaş'tan. Hele de CHP'nin muhalefet liderliğinin sorgulandığı, İyi Parti'nin dağıldığı şu süreçte.

Zira İmamoğlu yapraklara bile kendini alkışlatırken o hep sustu.

Kılıçdaroğlu "işte benim yiğitlerim" temalı videolar çekerken de İmamoğlu seçim akşamı "biz kazandık, öndeyiz önde" diye naralar atarken de o hep bir "nerden düştüm ben bu saçmalığın içine" ifadesiyle şaşkın bakıyordu etrafına.

Yine de suskunluğu genel başkana sadakatten değil.

Muhtemelen ne zaman konuşsa başını belaya soktuğunu bildiğinden.

Neticede CHP Genel Başkanlığı yarışında -şimdilik- iddiası var gibi görünmüyor Mansur Yavaş'ın. (…)”