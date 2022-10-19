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Gündem ‘Mansur Yavaş ABB’yi iflas ettirdi!’
Gündem

‘Mansur Yavaş ABB’yi iflas ettirdi!’

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Yılmazer, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 21:23:00 -
‘Mansur Yavaş ABB’yi iflas ettirdi!’

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Yılmazer, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrıda bulundu. Yılmazer çağrısında, “yapamıyorsanb ırak dememizin zamanı gelmiştir” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Yavaş’a çağrıda bulunan Yılmazer, “Korkarım Mansur Yavaş yakında asgari ücret oranında artış yapamadığı işçilerin maaş farklarını, hak edişlerini ödeyemediği müteahhitlerin ödemelerini, kendi kullandığı güya gariban minibüsün yakıt masrafını, ödeyemediği ev taksitini filan AK Partili Belediyelerimizden isteyecek. Eğer durumu bu kadar vahimse bence İl Başkanımız @hakanhanozcan‘ın dediği gibi #yapamıyorsanbırak dememizin zamanı gelmiştir. Ne demiştik: 4 yıl dolmadan istifa edecek bu adam… Nitekim ABB’yi iflas ettirdi!” ifadelerini kullandı.

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