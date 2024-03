Mansur hiçbir vaadini yerine getiremedi

ÇINAR DEMİR ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olur olmaz başta TOGO Kuleleri olmak üzere, usulsüzlük yapıldığını ileri sürdüğü bazı büyük inşaatları yıkacağını söyleyen Mansur, aradan geçen 5 yılda bir hayli ‘yavaş’ladı. Eski CHP milletvekili iş insanı Sinan Aygün’den adamları vasıtasıyla “Ne vereceksin abi?” diyerek 25 milyon lira rüşvet isteyen, rüşvet talebi ortaya çıkınca “okul yapacağız” diye kıvıran CHP’li Yavaş’ın, Aygün’den istediğini alamayınca “yıkacağız” dediği TOGO Kuleleri 5 yıldır yerinde duruyor. Mahkeme sürecinin henüz devam ettiği öğrenilirken, Yavaş’ın sesi soluğu çıkmaz oldu. Anketlerde Turgut Altınok’un 4 puan gerisine düşen Yavaş’ın koltuğu sallanmaya başladı.

Sözlerini tutmadı

Akit’e konuşan ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanı Fatih Ünal, şunları söyledi: “Yavaş’ın vaatleri arasında 58 kilometre metro, Troleybüs, yol ve kavşak gibi bir sürü sözü vardı. 100’ün üzerinde projesi olduğunu söyleyerek seçildi. Ama ne bir metre metro yaptı, ne de AK Parti döneminden kalan yatırımların bakımını yapabildi. TOGO Kuleleri’ni ‘Burayı yıkacağım, yaptırmayacağım, yasal değil’ demişti. Ama günün sonunda dimdik ayakta duruyor. Maalesef Ankara, Mansur Yavaş döneminde 5 yılını kaybetti. 31 Mart seçimleriyle birlikte inşallah Ankaralılar kendisinden kurtulacaklar.”

Ulaşım felç oldu

ABB Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın da, şunları dile getirdi: “TOGO meselesi siyasi şovdu, yıkamaz zaten, 5 sene geçti yıkamadı. Projelerinin 80 tanesine hiç başlamadı bile. Her semte her mahalleye bir kütüphane dedi, Sincan’da 57 mahalle var, bir tanesine bile kütüphane yapmadı. Her mahalleye kreş sözü vardı, topu topu 20 tane açabildi. İnsan utanıyor. 58 santimetre metro bile yapamadı! Yapamayacağını anlayınca, bundan üç sene önce 7 kilometre yapacağını söyledi, onun bile ihalesini yapamadı. Ankaralılara sosyal yardım yaptıklarını söylüyorlar. AK Parti döneminde daha fazla yapılıyordu ama reklamı yapılmıyordu. AK Parti döneminde trafik sorunu yoktu. Yatırım yapılmadığı için şimdi içinden çıkılmaz hale geldi.”