  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mansur hiçbir vaadini yerine getiremedi
Gündem

Mansur hiçbir vaadini yerine getiremedi

Yeniakit Publisher
2024-03-17 12:02:00 -
Mansur hiçbir vaadini yerine getiremedi

ABB Başkanı olur olmaz başta TOGO Kuleleri olmak üzere, usulsüzlük yapıldığını ileri sürdüğü bazı büyük inşaatları yıkacağını söyleyen Mansur, aradan geçen beş yılda resmen yavaşladı. Akit’e değerlendirmede bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Fatih Ünal, “Sayın Mansur Yavaş göreve gelmeden önce çok ciddi vaatlerde bulundu. Hiçbir vaadini yerine getiremediği gibi olanları da bozdu” dedi.

ÇINAR DEMİR  ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olur olmaz başta TOGO Kuleleri olmak üzere, usulsüzlük yapıldığını ileri sürdüğü bazı büyük inşaatları yıkacağını söyleyen Mansur, aradan geçen 5 yılda bir hayli ‘yavaş’ladı. Eski CHP milletvekili iş insanı Sinan Aygün’den adamları vasıtasıyla “Ne vereceksin abi?” diyerek 25 milyon lira rüşvet isteyen, rüşvet talebi ortaya çıkınca “okul yapacağız” diye kıvıran CHP’li Yavaş’ın, Aygün’den istediğini alamayınca “yıkacağız” dediği TOGO Kuleleri 5 yıldır yerinde duruyor. Mahkeme sürecinin henüz devam ettiği öğrenilirken, Yavaş’ın sesi soluğu çıkmaz oldu. Anketlerde Turgut Altınok’un 4 puan gerisine düşen Yavaş’ın koltuğu sallanmaya başladı.

Sözlerini tutmadı

Akit’e konuşan ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanı Fatih Ünal, şunları söyledi: “Yavaş’ın vaatleri arasında 58 kilometre metro, Troleybüs, yol ve kavşak gibi bir sürü sözü vardı. 100’ün üzerinde projesi olduğunu söyleyerek seçildi. Ama ne bir metre metro yaptı, ne de AK Parti döneminden kalan yatırımların bakımını yapabildi. TOGO Kuleleri’ni ‘Burayı yıkacağım, yaptırmayacağım, yasal değil’ demişti. Ama günün sonunda dimdik ayakta duruyor. Maalesef Ankara, Mansur Yavaş döneminde 5 yılını kaybetti. 31 Mart seçimleriyle birlikte inşallah Ankaralılar kendisinden kurtulacaklar.”

Ulaşım felç oldu

ABB Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın da, şunları dile getirdi: “TOGO meselesi siyasi şovdu, yıkamaz zaten, 5 sene geçti yıkamadı. Projelerinin 80 tanesine hiç başlamadı bile. Her semte her mahalleye bir kütüphane dedi, Sincan’da 57 mahalle var, bir tanesine bile kütüphane yapmadı. Her mahalleye kreş sözü vardı, topu topu 20 tane açabildi. İnsan utanıyor. 58 santimetre metro bile yapamadı! Yapamayacağını anlayınca, bundan üç sene önce 7 kilometre yapacağını söyledi, onun bile ihalesini yapamadı. Ankaralılara sosyal yardım yaptıklarını söylüyorlar. AK Parti döneminde daha fazla yapılıyordu ama reklamı yapılmıyordu. AK Parti döneminde trafik sorunu yoktu. Yatırım yapılmadığı için şimdi içinden çıkılmaz hale geldi.”

Mansur Yavaş’ı savunurken rezil oldular!
Mansur Yavaş’ı savunurken rezil oldular!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mansur Yavaş’ı savunurken rezil oldular!

Şecaat arz ederken merd-i kıpti sirkatin söyler! Şebeke suyunu öven mansur suçüstü oldu
Şecaat arz ederken merd-i kıpti sirkatin söyler! Şebeke suyunu öven mansur suçüstü oldu

Siyaset

Şecaat arz ederken merd-i kıpti sirkatin söyler! Şebeke suyunu öven mansur suçüstü oldu

Mansur’un kirli çamaşırları ortaya saçıldı
Mansur’un kirli çamaşırları ortaya saçıldı

Gündem

Mansur’un kirli çamaşırları ortaya saçıldı

"Ankara’da fotoğrafımı göremezsiniz" diyen Mansur paraları billboardlara akıttı
“Ankara’da fotoğrafımı göremezsiniz” diyen Mansur paraları billboardlara akıttı

Siyaset

“Ankara’da fotoğrafımı göremezsiniz” diyen Mansur paraları billboardlara akıttı

Turgut Altınok, Mansur'u fena yakaladı: Londra'dan ev aldınız mı?
Turgut Altınok, Mansur'u fena yakaladı: Londra'dan ev aldınız mı?

Gündem

Turgut Altınok, Mansur'u fena yakaladı: Londra'dan ev aldınız mı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba

Mansur’a haksızlık yapılıyor. Kıvırma nasıl olurmuş vaadini yerine getirdi. Dönmek nasıl olur vaadini yerine getirdi. İğreti gelin olmak nasıl olurmuş vaadini yerine getirdi.

İyi

İyi parti adayı Cengiz topel kabus gibi çöktü Mansura bütün oyunlarını açık ediyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23