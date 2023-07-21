Manşetleri böyle çöp oldu! Birgün'ün profesörlerine 'veri' tokadı

17-18 Haziran’da düzenlenen 2023-YKS’ye 3 milyon 527 bin 443 aday başvurdu.

Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 995 bin 638 aday, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 1 milyon 980 bin 534 aday, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) 173 bin 3 aday girdi.

TYT’ye başvuran adayların yüzde 84,92’si, AYT’ye başvuran adayların yüzde 76,97’si ve YDT’ye başvuran adayların yüzde 51,18’i oturumlara katılmış oldu.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da ön bilgi amacıyla yayımlandı.

Bu nedenle, adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Kılavuza göre, tercihler 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 arasında yapılacak.

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Tüm bu gelişmeler yaşanırken Birgün gazetesi YKS ile ilgili 'Sınavdan '0' çeken nesil yarattılar' şeklinde yalan bir haber yaptı.

Birgün'ün algısına fondaş medyanın diğer organları da alet oldu.

Konu, Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında masaya yatırılırken Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu yaptığı değerlendirmede önemli ifadeler kullandı.