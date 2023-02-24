Manken bozuntusu Şevval Şahin'den Türkiye ile ilgili skandal sözler! Defol git o zaman kadın

2018'de, kadın bedeninin bir meta gibi sergilendiği "Miss Turkey" adlı rezil yarışmada birinci seçilen manken Şevval Şahin, skandal bir açıklamaya imza attı.

Yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmasıyla tepkiler alan ve katıldığı bir programda beslenme alışkanlıklarından bahseden Şahin, kullandığı İngilizce kelimelerle sosyal medyada ti'ye alınmıştı.

Türkiye'de birçok firmayla çalışan ve modellik yapan Şahin, katıldığı bir başka programda yine tepkileri üzerine çekti.

İstanbul'da doğan ve 19 yaşına kadar Londra'da yaşayan Şahin, geçtiğimiz gün Youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Yıl içerisinde sık sık ülke dışına çıkan ve şimdilerde de Londra'da olan Şahin, katıldığı programda Türkiye'de çok kalmak istemediğini belirtti.

"Kendimi Türkiye'ye ait hissetmiyorum"

Ünlü model, "Kendimi buraya ait hissetmiyorum" dedi, Türkiye'den uzak kalınca daha mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de ünlü olan ve Türkiye'de para kazanan Şahin, "19 yaşına kadar Türkçe bilmiyordum" sözleriyle de herkesi şaşırttı.

"Bana bir daralma geliyor"

Şevval Şahin ülkede mutlu olup olmadığı sorulunca ise "Türkiye'de 3 ay fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor. Ben gidip gelme taraftarıyım" dedi.

Takipçiler Şevval Şahin'e arka arkaya yorum yaptı

Şahin'in sosyal medyadaki bazı takipçileri; "İngiltere'ye yerleş", "Kimse seni tutmuyor", "Ben de seni görünce daralıyorum", "Gelme o zaman buralara", "Vatandaşlığı alın bakalım daralmayı o zaman görsün" gibi yorumlar yaptı. Yurttaki bazı haber kaynakları ise Şahin için 'Miss Nankör' başlıkları attı.