7. KAN ŞEKERİ DENGESİ Doğal şeker oranı daha düşük olan yeşil erik, kan şekeri kontrolüne dikkat eden kişiler için avantaj sağlayabiliyor. Bu nedenle diyabet veya insülin direnci bulunan bireylerde porsiyon kontrolü dahilinde daha sık tercih edilebiliyor. Kirazın glisemik indeksi de düşük-orta seviyelerde olsa da, içerdiği doğal şeker miktarı erikten biraz daha yüksek. Avantaj: Yeşil erik