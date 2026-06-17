Donald Trump dünyaya sonunda güzel haberi verdi: Fiyatlar çakılacak

G7 Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili kritik mesajlar verdi. Nükleer silahlanma ve ekonomik yaptırımlar konusunda net bir tablo çizen Trump, Tahran yönetimiyle varılan yeni mutabakata dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Trump, küresel piyasaları ve Orta Doğu'daki dengeleri yakından ilgilendiren nükleer kriz konusunda taviz verilmeyeceğinin altını çizerek durumu şu sözlerle özetledi:

"İran kesinlikle nükleere sahip olamayacak. Bu durum gerçekleştiğinde petrol fiyatlarının çakılacağını göreceksiniz."

"YATIRIMLARI ENGELLEMEYECEĞİZ"

Ekonomik ilişkilere de değinen ABD Başkanı, Washington yönetiminin Tahran'a yönelik finansal stratejisine açıklık getirdi. ABD'nin İran'a doğrudan bir yatırım yapmayacağını belirten Trump, uluslararası arenadaki diğer aktörlerin hamlelerine ise karışmayacaklarını ifade etti.

"KİMSE NE OLDUĞUNU BİLMİYOR AMA ÇOK GÜÇLÜ"

İran ile varılan son anlaşmanın detaylarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, sürecin belirsizliğine rağmen ortaya çıkan tablodan duyulan memnuniyeti şu çarpıcı ifadelerle aktardı:

"Kimse ne olduğunu tam olarak bilmiyor, ama ortada çok güçlü bir anlaşma var. Çoğu kişi bu durumdan çok memnun görünüyor."

G7 liderlerini bir araya getiren zirve, ABD ve İran arasındaki nükleer gerilimin gölgesinde geçerken, Trump'ın bu açıklamaları uluslararası piyasalarda ve diplomasi kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

"Anlaşma nihai değil, bu bir mutabakat zaptı. Eğer durumdan hoşlanmazsam yeniden ateş açmaya ve başlarına bomba yağdırmaya başlarız." diyen Trump "Eğer iyi davranmazlarsa doğrudan başlarının ortasına bomba yağdırmaya geri döneriz. Çünkü 47 yıldır kötü hareket ediyorlar." diyerek sert ifadelere yer verdi.