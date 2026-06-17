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Gündem Seni de öyle indirseler aynısını söyler miydin? Pavyonda delege pazarlığına Davutoğlu kalkanı!
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Seni de öyle indirseler aynısını söyler miydin? Pavyonda delege pazarlığına Davutoğlu kalkanı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Seni de öyle indirseler aynısını söyler miydin? Pavyonda delege pazarlığına Davutoğlu kalkanı!

Yeni Yol Partisi TBMM grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, pavyon köşelerinde delege pazarlığı yapılarak CHP’nin ele geçirildiğinden söz etmeyerek “Mutlak butlan kesinlikle yanlıştır ve bu karar siyasete bir operasyondur” dedi. Bununla birlikte CHP’li belediyelerin yolsuzluğa bulaştığını da kabul eden Davutoğlu “Bundan temizlenmedikçe ana muhalefet partisi temiz siyaset iddiasında bulunamaz” diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol Partisi TBMM grup toplantısında konuştu. CHP’nin fiilen ikiye parçalandığını vurgulayan Davutoğlu şunları söyledi: “Yeni bir parti daha doğacak. Ama şunu da demem: ‘Onlar da çöksün bize yol açılsın.’ Çünkü Türk siyaseti çöküyor. 12 Eylül’den sonra Halkçı Parti, SHP ayrımından kurtulmak için 10 yıl uğraştı CHP. Şimdi yeniden bölünecek. Bölünme sebebi ne? Evet ve mutlak butlana kesinlikle “Yanlış” diyorum ve bunun siyasete bir operasyon olduğunu söylüyorum. Ama sonra da dönüp diyorum ki… Evet, CHP’li belediyeler yolsuzluğa bulanmıştır ve bundan temizlenmedikçe ana muhalefet partisi temiz siyaset iddiasında bulunamaz.”

Davutoğlu’nun sosyal medyada da paylaşılan konuşmasına yapılan yorumlarda “Seni de öyle pavyon keşelerinde delege satın alarak indirseler aynısını söyler miydin?” soruları soruldu?

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