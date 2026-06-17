Seni de öyle indirseler aynısını söyler miydin? Pavyonda delege pazarlığına Davutoğlu kalkanı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol Partisi TBMM grup toplantısında konuştu. CHP’nin fiilen ikiye parçalandığını vurgulayan Davutoğlu şunları söyledi: “Yeni bir parti daha doğacak. Ama şunu da demem: ‘Onlar da çöksün bize yol açılsın.’ Çünkü Türk siyaseti çöküyor. 12 Eylül’den sonra Halkçı Parti, SHP ayrımından kurtulmak için 10 yıl uğraştı CHP. Şimdi yeniden bölünecek. Bölünme sebebi ne? Evet ve mutlak butlana kesinlikle “Yanlış” diyorum ve bunun siyasete bir operasyon olduğunu söylüyorum. Ama sonra da dönüp diyorum ki… Evet, CHP’li belediyeler yolsuzluğa bulanmıştır ve bundan temizlenmedikçe ana muhalefet partisi temiz siyaset iddiasında bulunamaz.”

Davutoğlu’nun sosyal medyada da paylaşılan konuşmasına yapılan yorumlarda “Seni de öyle pavyon keşelerinde delege satın alarak indirseler aynısını söyler miydin?” soruları soruldu?