CHP’de kurultay savaşları kızıştı! 833 delegenin imzası genel merkezde: Gözler Kılıçdaroğlu’nda!

CHP'de mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından, olağanüstü kurultay çağrısı yapan delegeler topladıkları imzaları CHP Genel Merkezi'ne teslim etti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 833 delege imzasını Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP Genel Merkezi’ne teslim etti.

170'i NOTER ONAYSIZ 1033 İMZA TOPLANDI

CHP'de mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa dönmesinin ardından Grup Başkanı Özgür Özel'in koordinasyonunda delegeler olağanüstü kurultay toplanması talebiyle imza vermeye başlamıştı. Noter onaylı 833 imza bugün CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi. İmzacı delegeleri CHP Genel Başkan Yardımcıları Nevaf Bilek ve Adnan Demirci bina önünde karşıladı.

Ayrıca mutlak butlan kararı nedeniyle delegelikleri düşürülen 170 İstanbul delegesi de noter onaylı olmayan olağanüstü kurultay taleplerini iletti. Böylece toplam bin 33 delegenin imzası Genel Merkez'e teslim edilmiş oldu.

İNCELENİP CEVAP VERİLECEK

CHP Tüzüğü'ne göre delegelerin yarıdan bir fazlasının imzasıyla başvuru yapılması durumunda seçimli Olağanüstü Kurultay yapılması gerekiyor. İmzaların teslim edilmesinin ardından, CHP Genel Merkezi imzaları inceleyecek ve ardından imzacı delegelere bir yanıt verecek. Ancak Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, tedbir kararı bulunduğuna işaret ederek, delegelerin imzalarının teslim edilmesi durumunda dahi olağanüstü kurultay yapamayacakları yönünde görüş bildiriyor.