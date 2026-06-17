Bu sistem hayat kurtarır: Tek fotoğraf ve konum ile deprem analizi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Jeodezi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, vatandaşların yaşadıkları binaların zemin özelliklerini, bulunduğu bölgenin deprem riskini ve yapısal zayıflıklarını yapay zekâ desteğiyle analiz ederek raporlayan yeni bir uygulama geliştirdiklerini açıkladı. Depremlerde büyük acılar yaşayan bir toplum olarak zemin, depremsellik seviyesi ve yapı ilişkisinin hayatta kalabilmek için taşıdığı önemin artık tüm vatandaşlar tarafından bilindiğini belirten Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, buna rağmen vatandaşların yapılarının oturduğu zemine ve depremsellik seviyesi bilgilerine ulaşmakta ciddi sorunlar yaşadığını ifade etti.