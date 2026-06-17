Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi açıklandı!
2026-2027 sezonu UEFA Avrupa Ligi heyecanı, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen olan kura çekimi ile başladı. Kura sonucunda temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı rakibi açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi gerçekleşti. Avrupa Ligi’nde ikinci ön eleme turunda mücadele edecek temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi de belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi başladı.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2. eleme turundaki rakibi Midtjylland oldu.,