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Gündem Manisa'daki orman yangını 80'inci saatinde devam ediyor
Gündem

Manisa'daki orman yangını 80'inci saatinde devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-08-18 00:39:00 -
Manisa'daki orman yangını 80'inci saatinde devam ediyor

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta başlayan ve Salihli'nin 4 Mahallesini de etkileyen yangın 80 saattir sürüyor.

Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü çıkan ve Cuma günü de Salihli ilçesine sıçrayan yangına söndürme çalışmaları 80 saattir havadan ve karadan devam ediyor.

Gördes'in Boyalı, Karayakup, Çağlayan, Yeniköy, Malkoca ve Dalkara, Mahalleleri ile Salihli'nin Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır, Gölmarmara'nın Yunuslar ve Çamköy Mahallelerini etkileyen yangında, ormanlık alanların yanı sıra tarımsal alanlar zarar gördü. Rüzgarın da etkisiyle büyük bir alanda etkili olan yangına kontrol altına almak için 1 uçak, 3 helikopter, 93 söndürme ekibi, 34 su ikmal aracı, 26 iş makinesi, 7 AFAD ekibi, 5 emniyet ekibi, 30 jandarma timi, 4 jandarma ve TOMA olmak üzere 529 personel, gece gündüz demeden mücadele veriyor.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ve Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, geniş bir alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Öte yandan 5'inci gününe giren orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
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