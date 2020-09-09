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Aktüel Manisa'da üzerine sıcak su dökülen bebek, ambulans helikopterle İzmir'e götürüldü
Aktüel

Manisa'da üzerine sıcak su dökülen bebek, ambulans helikopterle İzmir'e götürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:45:08 -
Manisa'da üzerine sıcak su dökülen bebek, ambulans helikopterle İzmir'e götürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde üzerine sıcak su dökülen 14 aylık bebek, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.

Dr. Mehmet Akarsu Mahallesi'nde ikamet eden Fatih-Emine Altın çiftinin 14 aylık kızları Hilal Altın'ın üzerine, bir bardak sıcak su döküldü.

Ailesinin Demirci Devlet Hastanesine götürdüğü bebeğin ilk muayenesinde göğsünde ikinci derece yanık oluştuğu belirlendi.

Doktorların sevk kararı üzerine bebek, Turgut Özal Stadı'na iniş yapan ambulans helikopterle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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