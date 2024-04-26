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Yerel Manisa'da uyuşturucuya geçit yok! 13 tutuklama
Yerel

Manisa'da uyuşturucuya geçit yok! 13 tutuklama

Yeniakit Publisher
2024-04-26 23:56:00 - 2024-04-26 23:56:52

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklanırken 5 şüheli şahıs da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda merkezdeki Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri, Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu ilçelerinde toplam 21 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında; 41 şüpheli şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan, 18 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldığı bildirildi. Yapılan işlem ve aramalarda; 21 parça halinde 685,12 gram metamfetamin maddesi, 332 adet sentetik ecza hapı, 2 parça halinde 7,23 gram esrar maddesi, 20 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ile uyuşturucu madde içmede kullanılan aparatlar7n ele geçirildiği açıklandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheliden 13'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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