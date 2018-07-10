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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi.

10 Temmuz 2018 Salı 19:49
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri, otomobilleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 419 uyuşturucu hap, 27 gram esrar ile 1.1 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile ruhsatsız 1 av tüfeği, 2 av tüfeği fişeği, 2 sahte plaka ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ş., T.U., M.E.B., M.Ç., M.G., ve Ö.A. tutuklandı. Diğer 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 19:49
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